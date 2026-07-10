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Экс-вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о первом впечатлении от бывшего нападающего сине-бело-голубых Джона Дурана.

«Я не знал, кто это такой». М. Кержаков — о переходе Дурана в «Зенит»
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Экс-вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о первом впечатлении от бывшего нападающего сине-бело-голубых Джона Дурана, который провёл в клубе вторую часть сезона-2025/2026.

Подожди, когда появилась первая новость… Чувак поиграл в АПЛ...
— Да я, честно, не знал, кто это такой. Я помню, он пришёл, он с леванды (левой ноги. — Прим. «Чемпионата») сразу на первой тренировке дал в девятку, я думаю: «Вау, ничего себе». А потом…

Было ощущение, что он физически не готов. Во-первых, когда ему стали давать там беговые тесты, ему было очень тяжело. Ну, по идее, было время, чтобы, он набрал. Но просто в каком он состоянии был — непонятно. Потому что, если сравнивать фотографии его времён «Астон Виллы» (Дуран играл в клубе с 2023 по 2025 год. — Прим. «Чемпионата»), где он просто машина… и сравнивать с тем, каким он был в «Зените», — две большие разницы», — сказал Кержаков в «СБГ Шоу».

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