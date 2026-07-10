Джикия рассказал, что мог перейти в Китай, и раскрыл причины неудачи в Турции

Защитник московского «Локомотива» Георгий Джикия оценил период выступления за турецкий «Антальяспор», а также рассказал о несостоявшемся переходе в китайский клуб.

— После «Химок» ты перешел в «Антальяспор». Как оценишь свой этап карьеры в Турции?

— Когда с «Химками» всё стало понятно, почувствовал желание что-то поменять, уехать и перезагрузиться. Появился вариант с «Антальяспором», мы созвонились с Эмре Белезоглу, который тогда тренировал команду. Он чётко дал понять, что хочет меня видеть. Мы быстро договорились с клубом, я прошёл предсезонку с первого дня. Хорошо начали, у меня даже были голы. Но осенью Белезоглу покинул команду и начался турецкий сериал: тренеры менялись часто, появились задержки по зарплате. До декабря творилась настоящая чехарда.

На Новый год я прилетал в Москву, немного перезагрузился. Тогда же и появился вариант с продолжением карьеры в Китае, над которым я думал. Но принял решение отказаться. Вернувшись в расположение «Антальяспора», я поговорил с новым тренером — Сами Угурлу. Он сказал, что я хороший футболист и всё такое, но играть будут те, кого он видит в составе. Принял это профессионально, отрабатывал свой контракт до последнего дня.

Это стало для меня хорошим опытом. Я уехал, попробовал что-то поменять, оценил свои силы за границей. Да, это не топ-5 лиг, но всё же. Я безумно благодарен «Антальяспору» за этот опыт, — приводит слова Джикии «Спорт-экспресс».

Джикия выступал за «Антальяспор» с 2025 года, проведя за клуб 17 матчей и забив два гола. 24 июня 2026 года «Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником, который находился в статусе свободного агента, до июня 2027 года.