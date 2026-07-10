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Юрий Гаврилов объяснил прогресс африканских команд на чемпионате мира — 2026

Юрий Гаврилов объяснил прогресс африканских команд на чемпионате мира — 2026
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Бывший футболист московского «Спартака» и экс-тренер ДР Конго Юрий Гаврилов объяснил прогресс африканских сборных на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Многие команды на турнире были в порядке. Мы же видим, что вылетели Германия, Нидерланды и Турция. С другой стороны, африканские сборные играют более свободно. На них ничего не давит. И они хотят показать, с кем бы ни играли, что из себя тоже что-то представляют. На эти сборные ничего не давит.

А на топовых командах висит то, что им надо обязательно выигрывать. Разрушить легче, чем создать. На чемпионате мира очень много игр заканчиваются серией пенальти. Команды послабее понимают, что с лидерами очень тяжело бороться. Они тянут до пенальти, а там уже лотерея», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На ЧМ-2026 впервые в истории в плей-офф чемпионата мира вышли девять африканских сборных.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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