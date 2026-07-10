«Барселона» согласовала трансфер Адейеми из «Боруссии» Дортмунд — Романо

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми в ближайшее время станет игроком «Барселоны». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, клубы согласовали сделку за € 22 млн, ещё € 7 млн предусмотрены в виде бонусов, зависящих от числа матчей с участием игрока и завоёванных титулов. Футболист подпишет с каталонцами пятилетний контракт.

В минувшем сезоне Адейеми принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.