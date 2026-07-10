«Я сказал себе: «Ты молодец». Сафонов — про полтора года в запасе «ПСЖ»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в эфире шоу «Натальная карта» рассказал о сложном периоде адаптации в парижском клубе. Футболист признался, что трудно переживал длительное время на скамейке запасных.

«После того как я приехал в «ПСЖ», я полтора года провёл на замене. Был вторым вратарём. Это был тяжёлый путь. Я горжусь тем, что я не опустил руки. В какой-то момент я сказал себе: «Ты молодец», — сказал Сафонов.

В завершившемся сезоне 27‑летний Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Также голкипер является основным вратарём сборной России, за которую провёл 19 матчей.