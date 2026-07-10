Ямаль объяснил значение слова «аура», упомянув Роналду

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль объяснил, что такое аура, приведя в качестве примера капитана национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Да, аура — это когда у человека есть сильное присутствие… Когда кто-то входит в помещение, ты сразу ощущаешь что-то особенное. Например, когда смотришь фильм, видишь кого-то и говоришь: «ВАУ». Как, например, когда видишь Брэда Питта. А в футболе хороший пример — Криштиану Роналду», — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Сборная Португалии завершила участие в чемпионате мира — 2026, уступив Испании в матче 1/8 финала (0:1). Позже 41-летний Роналду объявил, что, вероятнее всего, это был его последний в карьере мундиаль.