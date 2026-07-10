Бывший хавбек «Челси» Угочукву продолжит карьеру в «Галатасарае» — Романо

Турецкий «Галатасарай» близок к оформлению аренды полузащитника «Бёрнли» Лесли Угочукву. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Речь идёт об аренде с опцией выкупа, которая станет обязательной при выполнении ряда условий. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 30 млн.

В 38 матчах прошлого клубного сезона Угочукву забил три гола и отдал две голевые передачи. Футболист является воспитанником «Ренна», на взрослом уровне он также защищал цвета этой команды. Помимо этого, в послужном списке игрока есть «Челси» и «Саутгемптон».

По итогам прошлого сезона «Галатасарай» стал чемпионом Турции.