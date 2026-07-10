Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший хавбек «Челси» Угочукву продолжит карьеру в «Галатасарае» — Романо

Бывший хавбек «Челси» Угочукву продолжит карьеру в «Галатасарае» — Романо
Комментарии

Турецкий «Галатасарай» близок к оформлению аренды полузащитника «Бёрнли» Лесли Угочукву. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Речь идёт об аренде с опцией выкупа, которая станет обязательной при выполнении ряда условий. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 30 млн.

В 38 матчах прошлого клубного сезона Угочукву забил три гола и отдал две голевые передачи. Футболист является воспитанником «Ренна», на взрослом уровне он также защищал цвета этой команды. Помимо этого, в послужном списке игрока есть «Челси» и «Саутгемптон».

По итогам прошлого сезона «Галатасарай» стал чемпионом Турции.

Материалы по теме
«Галатасарай» согласовал с «Аль-Насром» аренду Дурана за € 4 млн в год — Fanatik
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android