Валерий Газзаев: те, кто критикует Роналду, мало что понимают в футболе

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о нападающем и капитане сборной Португалии Криштиану Роналду. На чемпионате мира по футболу 2026 года 41-летний форвард забил три гола, а европейская команда не смогла преодолеть стадию 1/8 финала.

«Роналду и Месси — это украшение чемпионата мира. Несмотря на то что Португалия вылетела, я считаю, что это действительно так. Они оба — пример для молодых футболистов, как надо служить своей деятельности и стране. Как можно критиковать человека, который пять раз признавался лучшим футболистом мира и в 41 год ещё играет в сборной Португалии? Это всё диванные специалисты и люди, которые мало что понимают в футболе. Блестяще, что в таком возрасте Роналду всё ещё демонстрирует свой уровень. Сегодня игроки сборной Португалии оказались готовы не лучшим образом, но присутствие такого игрока, как Роналду, очень важно с точки зрения ауры и лидерства», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.