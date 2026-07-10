Сафонов рассказал о том, что делает его уязвимым

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в эфире шоу «Натальная карта» поделился мыслями о том, что делает его по-настоящему уязвимым. По словам голкипера, только близкий человек способен глубоко затронуть его чувства.

«Я не тревожный и не эмоциональный до момента, пока я не нахожусь со своей любимой женщиной. Мне пришла мысль о том, что любовь — это когда именно этот человек может сделать тебе больно. Одно слово моего любимого человека может просто перевернуть мой внутренний мир настолько, что я загорюсь, хотя ничего в мире, кроме неё, не может меня потревожить», — слова Сафонова.

В завершившемся сезоне 27‑летний Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Также голкипер является основным вратарём сборной России, за которую провёл 19 матчей.