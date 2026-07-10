Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фонд Международной федерации футбола (ФИФА) выделит $ 1 млн на экстренную гуманитарную помощь районам Венесуэлы.

ФИФА пожертвует $ 1 млн на помощь Венесуэле после землетрясения
Комментарии

Фонд Международной федерации футбола (ФИФА) выделит $ 1 млн на экстренную гуманитарную помощь районам Венесуэлы, пострадавшим в ходе землетрясения. Об этом сообщает издание Ole.

По информации источника, выделенные средства позволят усилить службы реагирования на чрезвычайные ситуации и помочь местным организациям начать восстановление инфраструктуры. Эта инициатива является частью обязательств Фонда ФИФА по оперативной поддержке регионов, пострадавших от природных катастроф и техногенных бедствий.

«Народ Венесуэлы может рассчитывать на полную солидарность мировой футбольной семьи в эти чрезвычайно тяжёлые времена. Футбол обладает уникальной способностью объединять людей и дарить надежду, особенно во время кризисов. Через Фонд ФИФА мы гордимся возможностью поддержать народ Венесуэлы, а также гуманитарные организации и местных партнёров, которые неустанно работают, чтобы доставить срочную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается», — приводит слова президента ФИФА Джанни Инфантино Ole.

Материалы по теме
ФИФА обсуждает проведение клубного чемпионата мира — 2029 в Катаре зимой — Polymarket
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android