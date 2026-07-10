ФИФА пожертвует $ 1 млн на помощь Венесуэле после землетрясения

Фонд Международной федерации футбола (ФИФА) выделит $ 1 млн на экстренную гуманитарную помощь районам Венесуэлы, пострадавшим в ходе землетрясения. Об этом сообщает издание Ole.

По информации источника, выделенные средства позволят усилить службы реагирования на чрезвычайные ситуации и помочь местным организациям начать восстановление инфраструктуры. Эта инициатива является частью обязательств Фонда ФИФА по оперативной поддержке регионов, пострадавших от природных катастроф и техногенных бедствий.

«Народ Венесуэлы может рассчитывать на полную солидарность мировой футбольной семьи в эти чрезвычайно тяжёлые времена. Футбол обладает уникальной способностью объединять людей и дарить надежду, особенно во время кризисов. Через Фонд ФИФА мы гордимся возможностью поддержать народ Венесуэлы, а также гуманитарные организации и местных партнёров, которые неустанно работают, чтобы доставить срочную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается», — приводит слова президента ФИФА Джанни Инфантино Ole.