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Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера костромского «Спартака» спустя 46 дней

Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера костромского «Спартака» спустя 46 дней
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Костромской «Спартак» в официальном телеграм-канале объявил об уходе Рината Билялетдинова с поста главного тренера команды. Специалист возглавил коллектив в прошлом мае.

«Благодарим за работу Рината Саяровича Билялетдинова. О назначении главного тренера и изменениях в тренерском штабе сообщим дополнительно», — сказано в сообщении красно-белых.

Билялетдинов — советский и российский футболист, который в сезоне-1977/1978 выступал за костромской клуб. В 2010 году он получил звание «Заслуженный тренер России» за подготовку более 30 футболистов, заигравших в клубах Премьер-лиги и Первого дивизиона.

В своей тренерской карьере Билялетдинов работал с различными командами, включая московские «Локомотив» и «Локомотив-2», сборную России группы «Б», казанский «Рубин», «СКА-Хабаровск», подмосковные «Олимп» и «Долгопрудный», казанский «Нэфис», а также подмосковные «Химки» и «Химки-2».

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