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«Рабочий момент». Ринат Билялетдинов — об уходе из костромского «Спартака»

«Рабочий момент». Ринат Билялетдинов — об уходе из костромского «Спартака»
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Российский специалист Ринат Билялетдинов дал комментарий на тему ухода с поста главного тренера костромского «Спартака», который он возглавил в мае.

«Не хочу, чтобы личное становилось публичным. Мой уход из костромского «Спартака» — это рабочий момент», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Билялетдинов — советский и российский футболист, который в сезоне-1977/1978 выступал за костромской клуб. В 2010 году он получил звание «Заслуженный тренер России» за подготовку более 30 футболистов, заигравших в клубах Премьер-лиги и Первого дивизиона.

В своей тренерской карьере Билялетдинов работал с различными командами, включая московские «Локомотив» и «Локомотив-2», сборную России группы «Б», казанский «Рубин», «СКА-Хабаровск», подмосковные «Олимп» и «Долгопрудный», казанский «Нэфис», а также подмосковные «Химки» и «Химки-2».

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