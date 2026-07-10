«РБ Лейпциг» подпишет защитника «Бёрнли» Максима Эстеве — Романо

«РБ Лейпциг» близок к приобретению французского защитника «Бёрнли» Максима Эстеве. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Общая стоимость трансфера с учётом бонусов оценивается в € 32 млн. Немецкий клуб уже согласовал с футболистом условия сотрудничества.

В минувшем сезоне Максим Эстеве принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с его нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.