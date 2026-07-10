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Новость о завершении Мане карьеры в сборной Сенегала оказалась ложной — L'Équipe

Новость о завершении Мане карьеры в сборной Сенегала оказалась ложной — L'Équipe
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Нападающий Садио Мане не объявлял о завершении карьеры в сборной Сенегала, ранее в Сети появилась ложная информация об этом, сообщает L'Équipe.

Ложное заявление Мане о завершении выступления за национальную команду оказалось сгенерировано искусственным интеллектом. На самом деле футболист ещё не давал комментариев о своём будущем.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборная Сенегала уступила Франции (1:3) и Норвегии (2:3), а также обыграла Ирак (5:0). В 1/16 финала турнира команда проиграла Бельгии (2:3).

За сборную Сенегала Садио Мане к этому моменту провёл 130 матчей, в которых отметился 54 забитыми мячами.

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