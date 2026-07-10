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Гаврилов: Роналду было тяжело играть на ЧМ — он не мог везти сборную Португалии на себе

Гаврилов: Роналду было тяжело играть на ЧМ — он не мог везти сборную Португалии на себе
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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о нападающем и капитане сборной Португалии Криштиану Роналду. На чемпионате мира по футболу 2026 года 41-летний форвард забил три гола, а европейская команда не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, уступив Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Роналду 41 год, а Месси — 39. С Испанией у Португалии была тяжёлая игра. Но соперник нашёл шанс и забил. Если бы это сделали португальцы, то неизвестно, отыгрались бы испанцы или нет. Конечно, Роналду было тяжело играть на турнире. Он лидер, на него все надеются. Но один он не может везти всё на себе», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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