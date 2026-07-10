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Соперником «Барселоны» в товарищеском турнире Кубок Жоана Гампера станет саудовский клуб «Аль-Ахли».

«Аль-Ахли» сыграет с «Барселоной» на Кубке Жоана Гампера — MD
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Соперником «Барселоны» в товарищеском турнире «Кубок Жоана Гампера» станет египетский клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, договорённость между клубами уже достигнута. Матч состоится 19 августа на стадионе «Спотифай Камп Ноу».

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые он был разыгран в 1966 году по инициативе президента каталонцев Энрике Льоде. Соревнование носит имя легендарного основателя «Барселоны».

Последний розыгрыш турнира прошёл 10 августа 2025 года, в нём сине-гранатовые обыграли «Комо» со счётом 5:0. Для каталонского клуба этот трофей стал 47-м в истории Кубка.

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