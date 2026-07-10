Сафонов рассказал, какую цель он себе поставил, переходя в «ПСЖ»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в эфире шоу «Натальная карта» поделился историей о своей главной мотивации при переходе во французский клуб.

«Когда я переходил в «ПСЖ», у меня была миссия. Миссия в том, чтобы показать людям, что это возможно. Вот если вы думаете, что это невозможно, — это не факт, что так является. И нужно задуматься над тем, что есть некоторые вещи, которые кажутся невозможными, но на самом деле они выполнимы. Поэтому я надеюсь своим примером показать кому-то и направить», — сказал Сафонов.

В завершившемся сезоне 27‑летний Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Также голкипер является основным вратарём сборной России, за которую провёл 19 матчей.