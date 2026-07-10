Газзаев: Месси — явление, сохранять такой класс в 39 лет не каждому дано

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Египтом (3:2). Форвард набрал 1+1 по «гол+пас».

«Очень важную роль в сборной Аргентины, конечно, играет Месси. Это просто явление в мировом футболе! В 39 лет играть на таком уровне, сохранять такой технический класс — не каждому такое дано. Человек по сей день демонстрирует выдающийся футбол. И, конечно, игроки рядом с ним — тоже. Они стали старше, мастеровитее», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.