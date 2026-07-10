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Газзаев: Месси — явление, сохранять такой класс в 39 лет не каждому дано

Газзаев: Месси — явление, сохранять такой класс в 39 лет не каждому дано
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Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Египтом (3:2). Форвард набрал 1+1 по «гол+пас».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Очень важную роль в сборной Аргентины, конечно, играет Месси. Это просто явление в мировом футболе! В 39 лет играть на таком уровне, сохранять такой технический класс — не каждому такое дано. Человек по сей день демонстрирует выдающийся футбол. И, конечно, игроки рядом с ним — тоже. Они стали старше, мастеровитее», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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