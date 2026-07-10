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Сафонов рассказал, как забыл русский язык из-за изучения французского

Сафонов рассказал, как забыл русский язык из-за изучения французского
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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в эфире шоу «Натальная карта» привёл курьёзный случай из своей жизни. Голкипер признался, что после длительного погружения во французский язык начал забывать русские слова.

«Я начал учить французский, и, во-первых, я забыл английский и начал забывать слова на русском. Был момент, когда я год не приезжал в Россию, и, когда я сюда приехал, я некоторые слова просто забывал. Я сижу в ресторане и пытаюсь вспомнить слово «грибы». И я говорю название на другом языке. Я не могу просто вспомнить, потому что я сконцентрирован на обучении», — сказал Сафонов.

В завершившемся сезоне 27‑летний Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Также голкипер является основным вратарём сборной России, за которую провёл 19 матчей.

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