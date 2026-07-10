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Инсайдер Бергер раскрыл детали трансфера Адейеми из «Боруссии» Дортмунд в «Барселону»

Инсайдер Бергер раскрыл детали трансфера Адейеми из «Боруссии» Дортмунд в «Барселону»
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Дортмундская «Боруссия» получит от «Барселоны» внушительный процент в случае перепродажи нападающего Карима Адейеми, который в ближайшее время присоединится к каталонскому клубу. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер на странице в социальной сети X.

Фиксированная стоимость трансфера составит € 22 млн, ещё € 9 млн предусмотрены в виде бонусов, которые активируются при выполнении ряда «достижимых» условий. Помимо этого, дортмундцы получат 35% от суммы будущей перепродажи игрока. Сам футболист будет зарабатывать € 6 млн за сезон по пятилетнему контракту.

В минувшем сезоне Адейеми принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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