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Гаврилов: Норвегия случайно обыграла Бразилию, второй гол Холанда — везение

Гаврилов: Норвегия случайно обыграла Бразилию, второй гол Холанда — везение
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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о победе сборной Норвегии над Бразилией в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу норвежцев, оба мяча на счету Эрлинга Холанда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Норвегия не настолько сильнее тех сборных, которые обыграла. Команда старается брать дисциплиной. Можно сказать, что в матче с Бразилией случайно выиграла. Холанд забил второй мяч, который прошёл между ног игроку. Смотрю, какие мячи забивают на чемпионате мира.

Некоторые футболисты хорошо забивают обводящими ударами на исполнение. А когда человек просто бьёт в направлении ворот и там рикошетом и отскоками залетают мячи — это везение. Эти случайные голы и выводят сборные в следующие стадии турнира. Думаю, Англия пройдёт Норвегию в четвертьфинале», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026 встретится с командой Англии 12 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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