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Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби не сыграет в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Аргентиной из-за травмы.

Лучший бомбардир Швейцарии на ЧМ-2026 Манзамби не сыграет с Аргентиной — источник
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Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби не сыграет в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Аргентиной из-за травмы.

«К сожалению, Йохан не сможет сыграть. Мы пытались его восстановить, но пока нам это не удалось», — приводит слова главного тренера команды Мурата Якина Sky Sport DE.

Отмечается, что Манзамби прервал тренировку перед матчем 1/8 финала с Колумбией (0:0, 4:3 пен.) из-за ушиба колена. В итоге полузащитник не появился на поле.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия

20-летний Манзамби стал самым молодым игроком с пятью результативными действиями (3+2 по системе «гол+пас») в рамках одного ЧМ. Кроме того, он является лучшим бомбардиром сборной Швейцарии на текущем турнире.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 Аргентина — Швейцария состоится 12 июля, начало — в 4:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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