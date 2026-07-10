Педри — вне стартового состава Испании на матч 1/4 финала ЧМ-2026 с Бельгией

Полузащитник сборной Испании Педри не попал в стартовый состав своей национальной команды на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Бельгией. Игра пройдёт сегодня, 10 июля, на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). Начало — в 22:00 мск.

Ранее Педри выходил на поле с первых минут во всех матчах сборной Испании на ЧМ-2026.

Стартовые состав сборной Испании: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Ольмо, Руис, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.

На стадии 1/8 финала сборная Испании победила Португалию со счётом 1:0, а Бельгия обыграла США со счётом 4:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.