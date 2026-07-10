Гаврилов: у Германии не было лидеров уровня Месси, Холанда, Мбаппе и Кейна на ЧМ-2026

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов оценил выступление сборной Германии на чемпионате мира по футболу 2026 года. Немцы выбыли на стадии 1/16 финала турнира, проиграв Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

«Германия проиграла Парагваю, средней и добротной команде. У немцев и голландцев будут делать новые сборные. У Германии основной игрок — Киммих, но он возрастной. Формально он капитан команды, но не лидер. А в каждой другой ведущей сборной они есть: у Англии — Кейн, у Аргентины — Месси, у Норвегии — Холанд, а у Франции — Мбаппе.

И у этих игроков есть поддержка от других ведущих футболистов. А в Германии нет лидеров, какие были раньше — Мюллер и другие. Играл костяк сборной из трёх-четырёх футболистов. А остальные пахали как положено. Сейчас такого нет», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.