Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаврилов: у Германии не было лидеров уровня Месси, Холанда, Мбаппе и Кейна на ЧМ-2026

Гаврилов: у Германии не было лидеров уровня Месси, Холанда, Мбаппе и Кейна на ЧМ-2026
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов оценил выступление сборной Германии на чемпионате мира по футболу 2026 года. Немцы выбыли на стадии 1/16 финала турнира, проиграв Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Германия проиграла Парагваю, средней и добротной команде. У немцев и голландцев будут делать новые сборные. У Германии основной игрок — Киммих, но он возрастной. Формально он капитан команды, но не лидер. А в каждой другой ведущей сборной они есть: у Англии — Кейн, у Аргентины — Месси, у Норвегии — Холанд, а у Франции — Мбаппе.

И у этих игроков есть поддержка от других ведущих футболистов. А в Германии нет лидеров, какие были раньше — Мюллер и другие. Играл костяк сборной из трёх-четырёх футболистов. А остальные пахали как положено. Сейчас такого нет», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Бесхребетное поколение. Прямо сейчас хоккейная сборная Германии сильнее футбольной
Бесхребетное поколение. Прямо сейчас хоккейная сборная Германии сильнее футбольной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android