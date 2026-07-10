ФИФА запретила английским судьям работать на матчах Аргентины — The Independent

Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешает английским судьям Майклу Оливеру и Энтони Тейлору работать на матчах сборной Аргентины на чемпионате мира — 2026 из-за последствий Фолклендской войны. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на представителя организации.

Отмечается, что главным критерием выбора судьи, кроме качества работы, является геополитическая обстановка. Так, арбитр не назначается на матч, результат которого может напрямую повлиять на интересы его национальной команды. Однако, по информации источника, принцип распространяется только на ближайший этап турнира. Именно поэтому полностью аргентинская судейская бригада смогла работать на матче 1/4 финала Франция — Марокко, несмотря на то что южноамериканцы потенциально могут встретиться с Францией лишь в финале.

Представитель ФИФА подтвердил, что Фолклендская война действительно учитывается при назначении бригады арбитров. Поэтому английский рефери не может работать ни на матчах «альбиселесте», ни на встречах, результат которых непосредственно влияет на дальнейший путь сборной по турнирной сетке. Аналогичное правило действует и в отношении аргентинских судей.

Фолклендские острова являются спорной территорией между Аргентиной и Англией — вооружённый конфликт между ними начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением южноамериканской страны.