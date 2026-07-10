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Переход полузащитника Эдерсона в «Манчестер Юнайтед» сорвался — Фабрицио Романо

Переход полузащитника Эдерсона в «Манчестер Юнайтед» сорвался — Фабрицио Романо
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Полузащитник «Аталанты» Эдерсон не перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, «красные дьяволы» изменили свои планы, а итальянский клуб с радостью примет хавбека обратно.

Ранее в прессе появлялась информация, что английская команда окончательно не оформляет переход игрока из-за его истории травм, при этом все документы для сделки были готовы.

Бразильский полузащитник выступает за «Аталанту» с лета 2022 года. В минувшем сезоне на счету 27-летнего игрока три гола и результативная передача в 41 матче во всех турнирах.

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