Гари Линекер раскритиковал Инфантино из-за решения по Куансе

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер подверг критике президента ФИФА Джанни Инфантино. Поводом стала двухматчевая дисквалификация защитника сборной Англии Джарелла Куансы, которую Линекер счёл несправедливой на фоне других решений организации.

«Думаю, его позиция во главе ФИФА теперь почти несостоятельна», — цитирует Линекера talkSPORT.

Ранее ФИФА отменила дисквалификацию нападающему сборной США Фоларину Балогуну, позволив ему сыграть с Бельгией после того, как Дональд Трамп позвонил Инфантино с просьбой пересмотреть удаление. При этом Куанса получил двухматчевую дисквалификацию и пропустит четвертьфинал с Норвегией, а также потенциальный полуфинал. Англичанин был удалён в матче 1/8 финала с Мексикой.