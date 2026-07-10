Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Линекер раскритиковал Инфантино из-за решения по Куансе

Гари Линекер раскритиковал Инфантино из-за решения по Куансе
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер подверг критике президента ФИФА Джанни Инфантино. Поводом стала двухматчевая дисквалификация защитника сборной Англии Джарелла Куансы, которую Линекер счёл несправедливой на фоне других решений организации.

«Думаю, его позиция во главе ФИФА теперь почти несостоятельна», — цитирует Линекера talkSPORT.

Ранее ФИФА отменила дисквалификацию нападающему сборной США Фоларину Балогуну, позволив ему сыграть с Бельгией после того, как Дональд Трамп позвонил Инфантино с просьбой пересмотреть удаление. При этом Куанса получил двухматчевую дисквалификацию и пропустит четвертьфинал с Норвегией, а также потенциальный полуфинал. Англичанин был удалён в матче 1/8 финала с Мексикой.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Европарламент проведёт расследование в отношении Инфантино из-за скандала с Трампом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android