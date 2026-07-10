Генич комментирует игру Испания — Бельгия, несмотря на отказ работать на матче

Известный футбольный журналист Константин Генич комментирует встречу 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Бельгии, несмотря на отказ работать на матче.

Напомним, после того, как журналист не выиграл приз для лучшего комментатора от «WINLINE Герои РПЛ», Генич в социальных сетях заявил, что не будет комментировать встречу 1/4 финала ЧМ-2026. Позже он удалил это высказывание.

На стадии 1/8 финала сборная Испании победила Португалию со счётом 1:0, а Бельгия обыграла США со счётом 4:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.