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Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс получил травму во время разминки перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 с Испани

Бельгиец Тилеманс получил травму на разминке — его заменит Ванакен
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Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс получил травму во время разминки перед матчем 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Испанией. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в соцсетях.

Отмечается, что вместо Тилеманса на поле появится полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен.

На текущем ЧМ Тилеманс выходил в стартовом составе во всех прошедших матчах команды. Он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Матч Испания — Бельгия пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Победитель встречи сыграет с Францией в 1/2 финала.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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