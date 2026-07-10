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Роналдо: уйти из большого футбола было очень сложно. Я страдал от очень сильной депрессии

Роналдо: уйти из большого футбола было очень сложно. Я страдал от очень сильной депрессии
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Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо поделился воспоминаниями о периоде жизни сразу после завершения игровой карьеры.

«Когда решаешь завершить карьеру, то это ощущается так, будто умер кто-то из близких. Я страдал от очень сильной депрессии, ощутимо набрал вес. Уйти из большого футбола было очень сложно. Мысль о том, что я больше не буду выходить на поле, оказалась невыносима.

Через время же понимаешь, что в жизни есть и другие дела, и ты можешь собрать себя заново. Однако сама мысль о том, что я больше не буду участвовать в соревнованиях, ещё долго не покидала меня», – приводит слова Роналдо Mundo Deportivo со ссылкой на подкаст Football Legends Talks.

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