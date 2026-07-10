«Победа для миллионов». Роналду опубликовал фотографии с Евро-2016 после вылета с ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения от Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года выложил в своих социальных сетях снимки с победного для португальцев Евро-2016.

«Победа для миллионов», — написал Роналду.

Для 41-летнего португальца этот чемпионат мира стал шестым и последним в карьере. Он провёл на турнире пять матчей и забил три гола, оставаясь лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на мировых первенствах. Португалия завершила выступление на стадии 1/8 финала.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.