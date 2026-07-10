Трофей Кубка России начали изготавливать в Гусь-Хрустальном

В Гусь-Хрустальном начался процесс создания трофея Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

«Вместе с Кубком России к новому сезону в Гусь-Хрустальном изготавливают и замену трофею, который был разбит после Суперфинала турнира 28 мая. В соответствии с регламентом турнира эта копия отправится на вечное хранение московскому «Спартаку».

На заводе в Гусь-Хрустальном побывали легенды российского футбола Александр Мостовой, Дмитрий Сычёв, Артём Ребров и Александр Самедов.

Амбассадоры РФС сами поучаствовали в изготовлении трофея. Мостовой попробовал себя в роли стеклодува, Сычев примерил хрустальную заготовку к металлическому каркасу трофея», — говорится в сообщении РФС.

Финал Фонбет Кубка России запланирован на 6 июня 2027 года. Действующим победителем турнира является московский «Спартак».