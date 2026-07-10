Бельгия необычно представила состав на матч с Испанией на ЧМ, стилизовав его под комиксы

Сборная Бельгии необычно представила стартовый состав на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией, стилизовав его под комиксы. Игра проходит на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). Счёт в матче 0:0.

Фото: Пресс-служба сборной Бельгии по футболу

Отметим, что бельгийской команде пришлось внести изменения в состав — полузащитник Юри Тилеманс получил травму во время разминки перед встречей, вместо него на поле вышел Ханс Ванакен.

На стадии 1/8 финала сборная Испании победила Португалию со счётом 1:0, а Бельгия обыграла США со счётом 4:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.