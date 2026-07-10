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Экс-игрок «Тоттенхэма» Давинсон Санчес заинтересовал «Комо» — La Gazzetta dello Sport

Экс-игрок «Тоттенхэма» Давинсон Санчес заинтересовал «Комо» — La Gazzetta dello Sport
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Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» Давинсон Санчес, ныне выступающий за «Галатасарай», стал одной из главных трансферных целей итальянского «Комо». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Турецкий клуб хочет получить за футболиста € 25-30 млн, что может ощутимо усложнить работу над трансфером. «Комо» уже направил предложение в размере € 20 млн. Другим фактором является зарплата игрока: защитник получает более € 3 млн за сезон после вычета налогов.

В 45 матчах прошедшего клубного сезона Давинсон Санчес забил два гола. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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