Сборная Испании стала победителем женского ЧЕ U19

Сборная Испании стала чемпионом Европы — 2026 среди девушек до 19 лет. В финале команда обыграла представительниц Германии со счётом 1:0.

Решающая встреча прошла на стадионе «Грбавица» (Сараево, Босния и Герцеговина). Автором единственного гола встречи стала капитан испанской команды Ирун Дорадо: она открыла счёт на 60-й минуте. Дорадо — одна из нескольких испанских футболисток, которые после побед на ЧЕ U17 в 2024 году и ЧЕ U19 в 2025-м добавили в коллекцию ещё один титул.

Финал чемпионата Европы среди юношей U19 между Испанией и Германией состоится завтра, 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Босния и Герцеговина принимала турнир с 27 июня по 10 июля. Ранее в стране проводился ЧЕ-2022 среди девушек до 17 лет.