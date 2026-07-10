Испания — Бельгия: после первого тайма счёт 1:1

В эти минуты идёт матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Бельгии. Игра проходит на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер из Англии. После первого тайма счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее счёт в матче открыл полузащитник Испании Фабиан Руис на 30-й минуте. На 41-й минуте нападающий Бельгии Шарль Де Кетеларе сравнял счёт.

На стадии 1/8 финала сборная Испании победила Португалию со счётом 1:0, а Бельгия обыграла США со счётом 4:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.