Сборная Испании впервые пропустила гол на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бельгии Шарль Де Кетеларе забил гол на 41-й минуте матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. Таким образом, «Фурия Роха» пропустила первый гол на ЧМ-2026. Игра проходит на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). Счёт в матче 1:1.
До этого ворота Испании не смогли поразить сборные Кабо-Верде, Саудовской Аравии, Уругвая, Австрии и Португалии.
Ранее счёт в матче открыл полузащитник Испании Фабиан Руис на 30-й минуте.
На стадии 1/8 финала сборная Испании победила Португалию со счётом 1:0, а Бельгия обыграла США со счётом 4:1.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.