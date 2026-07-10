Рекордная сухая серия cборной Испании на чемпионатах мира составила 649 минут. Достижение прервалось в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 с Бельгией, который проходит в эти минуты. Счёт встречи 1:1, автором гола стал полузащитник Шарль Де Кетеларе.

Предыдущий рекорд по продолжительности сухой серии на мундиалях принадлежал итальянскому вратарю Вальтеру Дзенге и составлял 517 минут. Он был установлен на ЧМ-1990.

Последний раз Испания пропускала на чемпионатах мира ещё на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре, когда уступила Японии (1:2). С тех пор команда провела без пропущенных мячей все последующие встречи, включая матчи плей-офф предыдущего турнира и текущий розыгрыш. Матч продолжается.