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Рекордная сухая серия cборной Испании на чемпионатах мира составила 649 минут

Рекордная сухая серия cборной Испании на чемпионатах мира составила 649 минут
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Рекордная сухая серия cборной Испании на чемпионатах мира составила 649 минут. Достижение прервалось в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 с Бельгией, который проходит в эти минуты. Счёт встречи 1:1, автором гола стал полузащитник Шарль Де Кетеларе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

Предыдущий рекорд по продолжительности сухой серии на мундиалях принадлежал итальянскому вратарю Вальтеру Дзенге и составлял 517 минут. Он был установлен на ЧМ-1990.

Последний раз Испания пропускала на чемпионатах мира ещё на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре, когда уступила Японии (1:2). С тех пор команда провела без пропущенных мячей все последующие встречи, включая матчи плей-офф предыдущего турнира и текущий розыгрыш. Матч продолжается.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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