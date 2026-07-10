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«Вердер» объявил о подписании вратаря сборной Австрии Александра Шлагера

«Вердер» объявил о подписании вратаря сборной Австрии Александра Шлагера
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«Вердер» Бремен на официальном сайте объявил о переходе в команду вратаря сборной Австрии Александра Шлагера из «Ред Булл Зальцбург».

«Я очень рад стать частью «Вердера» и с нетерпением жду знакомства с болельщиками, клубом и городом. Я отдам все силы ради этой футболки, чтобы представлять клуб наилучшим образом. Я просто в восторге от всего, что меня ждёт впереди», — приводит слова Шлагера официальный сайт зелёно-белых.

В 47 матчах прошлого клубного сезона Александр Шлагер семь раз отыграл всухую. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

По итогам прошлого сезона «Вердер» занял 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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