«Вердер» объявил о подписании вратаря сборной Австрии Александра Шлагера

«Вердер» Бремен на официальном сайте объявил о переходе в команду вратаря сборной Австрии Александра Шлагера из «Ред Булл Зальцбург».

«Я очень рад стать частью «Вердера» и с нетерпением жду знакомства с болельщиками, клубом и городом. Я отдам все силы ради этой футболки, чтобы представлять клуб наилучшим образом. Я просто в восторге от всего, что меня ждёт впереди», — приводит слова Шлагера официальный сайт зелёно-белых.

В 47 матчах прошлого клубного сезона Александр Шлагер семь раз отыграл всухую. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

По итогам прошлого сезона «Вердер» занял 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.