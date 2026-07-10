Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спортинг Канзас-Сити», в составе которого выступает россиянин Шапи Сулейманов, может подписать 34-летнего нападающего сборной Еги

Клуб Шапи Сулейманова — главный претендент на Салаха в МЛС
Комментарии

«Спортинг Канзас-Сити», в составе которого выступает россиянин Магомед-Шапи Сулейманов, может подписать 34-летнего нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, главным конкурентом клуба является саудовская Про-Лига, которая продолжает добиваться трансфера Салаха. Отмечается, что сам игрок предпочёл бы остаться в Европе, однако не исключает вариант с переездом в МЛС. Дополнительным фактором в пользу последнего стало происхождение нового владельца «Спортинга»: Питер Маллук — сын египетских иммигрантов.

Напомним, в марте 2026 года Мохамед Салах объявил об уходе из «Ливерпуля». Нападающий провёл в системе клуба девять сезонов.

Материалы по теме
Мохамед Салах обратился к болельщикам после вылета сборной Египта с ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android