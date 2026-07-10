Клуб Шапи Сулейманова — главный претендент на Салаха в МЛС

«Спортинг Канзас-Сити», в составе которого выступает россиянин Магомед-Шапи Сулейманов, может подписать 34-летнего нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, главным конкурентом клуба является саудовская Про-Лига, которая продолжает добиваться трансфера Салаха. Отмечается, что сам игрок предпочёл бы остаться в Европе, однако не исключает вариант с переездом в МЛС. Дополнительным фактором в пользу последнего стало происхождение нового владельца «Спортинга»: Питер Маллук — сын египетских иммигрантов.

Напомним, в марте 2026 года Мохамед Салах объявил об уходе из «Ливерпуля». Нападающий провёл в системе клуба девять сезонов.