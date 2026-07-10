Касильяс — об отношениях с Моуринью: это был брак, который плохо закончился

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс рассказал о непростых отношениях с португальским тренером Жозе Моуринью, под руководством которого он выступал в мадридском клубе.

«С Жозе это был брак, который плохо закончился. В первый год мы были очень близки, это были страстные, интенсивные отношения. Со временем они износились по разным причинам. Сегодня, если мы встречаемся, мы здороваемся, можем даже сесть за стол и спокойно поговорить», — цитирует Касильяса France Football.

Касильяс и Моуринью работали вместе в «Реале» с 2010 по 2013 год. За этот период клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Однако в последний сезон португальца вратарь потерял место в основе, что привело к публичному конфликту. После ухода Моуринью Касильяс оставался в команде до 2015 года, а затем перешёл в «Порту».