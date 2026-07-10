Джейми Варди тренируется на базе «Лестер Сити»

Бывший нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди в соцсетях опубликовал видео, на котором он тренируется, находясь на базе «лис».

Фото: Соцсети Джейми Варди

По данным talkSPORT, футболист не планирует завершать карьеру в ближайшее время, однако его занятия на базе «Лестера» не означают, что он вернётся в этот клуб. На данный момент игрок является свободным агентом.

В составе «Лестер Сити» Варди выигрывал АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды становился победителем Чемпионшипа. За эту команду он выступал с 2012 по 2025 год. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Галифакс Таун», «Флитвуд Таун» и другие клубы. Кроме того, нападающий выступал за сборную Англии.