Куртуа расплакался после замены в матче 1/4 финала ЧМ-2026

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа эмоционально отреагировал на замену в ходе матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании.

Голкипер получил травму и не смог продолжить участие во встрече. На 71-й минуте его заменил Сенне Ламменс. Это дебютный матч вратаря на текущем ЧМ.

Ранее счёт в матче открыл полузащитник Испании Фабиан Руис на 30-й минуте. На 41-й минуте нападающий Бельгии Шарль Де Кетеларе сравнял счёт.

На стадии 1/8 финала сборная Испании победила Португалию со счётом 1:0, а Бельгия обыграла США со счётом 4:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.