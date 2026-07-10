Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа эмоционально отреагировал на замену в ходе матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с Испанией.

Куртуа расплакался после замены в матче 1/4 финала ЧМ-2026
Комментарии

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа эмоционально отреагировал на замену в ходе матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании.

Голкипер получил травму и не смог продолжить участие во встрече. На 71-й минуте его заменил Сенне Ламменс. Это дебютный матч вратаря на текущем ЧМ.

Ранее счёт в матче открыл полузащитник Испании Фабиан Руис на 30-й минуте. На 41-й минуте нападающий Бельгии Шарль Де Кетеларе сравнял счёт.

На стадии 1/8 финала сборная Испании победила Португалию со счётом 1:0, а Бельгия обыграла США со счётом 4:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Фото: Скриншот из трансляции

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Испания — Бельгия: Тибо Куртуа заменён из-за травмы на 71-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android