Сольбаккен: игроки Норвегии глубоко внутри верят, что могут обыграть Англию

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил, что его команда с уважением, но без страха ждёт четвертьфинальный матч чемпионата мира 2026 года с Англией. Специалист признал, что норвежцам потребуется провести свою лучшую игру.

«Я думаю, что глубоко внутри игроки верят, что могут обыграть Англию, но для этого нам нужно сыграть на своём самом-самом максимуме. Если мы не покажем свой максимум, то дальше пройдёт Англия. На Англии больше давления, чем на нас, но мы также предъявляем требования к своему выступлению. Когда игра начнётся, не думаю, что футболисты будут думать о давлении. Болельщики восприняли этот чемпионат мира с улыбкой, у нас было несколько отличных вечеров, и мы наслаждаемся. Прошло 26 лет с тех пор, как мы в последний раз квалифицировались на крупный турнир, поэтому к такой стадии турнира нельзя относиться как к должному», — цитирует Сольбаккена Daily Mirror.

Матч Норвегия — Англия пройдёт 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток — в 00:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция).