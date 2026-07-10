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Испания — Бельгия, результат матча 10 июля 2026, счет 2:1, 1/4 финала ЧМ по футболу 2026

Испания обыграла Бельгию, забив в концовке после ошибки Ламменса, и вышла в полуфинал ЧМ
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Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Победу в матче со счётом 2:1 праздновала «Фурия Роха».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

Счёт в матче открыл полузащитник Испании Фабиан Руис на 30-й минуте. На 41-й минуте нападающий Бельгии Шарль Де Кетеларе сравнял счёт. Во втором тайме, на 71-й минуте, вратарь бельгийцев Тибо Куртуа был заменён из-за травмы, вместо него на поле вышел Сенне Ламменс. Хавбек Микель Мерино вывел испанцев вперёд на 88-й минуте после ошибки Ламменса.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания встретится с Францией 14 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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