Испания обыграла Бельгию, забив в концовке после ошибки Ламменса, и вышла в полуфинал ЧМ

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Победу в матче со счётом 2:1 праздновала «Фурия Роха».

Счёт в матче открыл полузащитник Испании Фабиан Руис на 30-й минуте. На 41-й минуте нападающий Бельгии Шарль Де Кетеларе сравнял счёт. Во втором тайме, на 71-й минуте, вратарь бельгийцев Тибо Куртуа был заменён из-за травмы, вместо него на поле вышел Сенне Ламменс. Хавбек Микель Мерино вывел испанцев вперёд на 88-й минуте после ошибки Ламменса.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания встретится с Францией 14 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.