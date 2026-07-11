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Фото: реакция Тибо Куртуа на гол Испании в ворота Бельгии на последних минутах матча ЧМ

Фото: реакция Тибо Куртуа на гол Испании в ворота Бельгии на последних минутах матча ЧМ
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Сборная Испании со счётом 2:1 переиграла национальную команду Бельгии в 1/4 финала чемпионата мира — 2026. Бельгийский голкипер Тибо Куртуа с большой досадой отреагировал на гол испанского полузащитника Микеля Мерино на 88-й минуте матча, этот мяч стал для Испании победным. Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

Фото: Кадр трансляции

Стоит отметить, что Куртуа из-за травмы был заменён на 71-й минуте встречи, вместо него матч доиграл Сенне Ламменс.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания встретится с Францией 14 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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