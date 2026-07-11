Фото: ошибка вратаря сборной Бельгии, приведшая к победному голу сборной Испании на ЧМ

Вратарь сборной Бельгии Сенне Ламменс допустил ошибку, которая привела к голу национальной команды Испании (1:2) в ходе 1/4 финала чемпионата мира — 2026.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Автором второго мяча сборной Испании стал полузащитник Микель Мерино. Он забил на 88-й минуте.

Ламменс вышел на поле вместо Тибо Куртуа, который получил травму. Это его дебютная игра за сборную в рамках текущего ЧМ.

Счёт в матче открыл полузащитник Испании Фабиан Руис на 30-й минуте. На 41-й минуте нападающий Бельгии Шарль Де Кетеларе сравнял счёт.

На стадии 1/8 финала сборная Испании победила Португалию со счётом 1:0, а Бельгия обыграла США со счётом 4:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.