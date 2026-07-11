Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Испания — Бельгия: голы, передачи, карточки

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль принял участие в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026, в котором его команда одержала победу над Бельгией (2:1). Встреча проходила на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии.

Ямаль вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Всего на счету полузащитника один гол в шести встречах на ЧМ-2026. В 1/2 финала подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют с национальной командой Франции. Матч запланирован на 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.