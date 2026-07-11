Сольбаккен рассказал о подготовке Норвегии к серии пенальти перед матчем с Англией

Наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен на пресс-конференции перед четвертьфиналом чемпионата мира 2026 года против Англии заявил, что его команда тщательно готовилась к возможной серии пенальти. При этом он отметил невысокое качество исполнения 11-метровых в других матчах турнира.

«Мы довольно хорошо подготовились к пенальти. У нас есть чёткий порядок, кто будет бить на поле, но в игре может что-то произойти, и придётся что-то менять. Если вы посмотрите на серии пенальти на этом чемпионате мира, то они были не самого высокого качества — возможно, сказывается давление. Мы помним, что в любой момент может наступить такой сценарий, и мы должны быть к нему готовы», — цитирует Сольбаккена Daily Mirror.

Матч Норвегия — Англия пройдёт 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток — в 00:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция).