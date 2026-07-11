Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия

Фланговый нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Бельгией (2:1). Форвард не совершил результативных действий по ходу встречи.

При этом Ямаль нанёс наибольшее количество ударов по воротам (6) среди футболистов своей команды, а также стал лучшим по количеству кроссов (6) и попыток дриблинга (4).

В полуфинале ЧМ-2026 Испания встретится с Францией 14 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.